Anya Taylor-Joy im Interview: „Ehrgeizig, hungrig, einsam“

Anya Taylor-Joy trägt ihr weißblondes Haar hüftlang und genießt den Erfolg ihres jüngsten Auftritts in Edgar Wrights Horrorkomödie „Last Night in Soho“ (derzeit im Kino). In „Last Night in Soho“ beschwört der britische Regisseur, der sich mit Filmen wie „Shaun of the Dead“ (2004) und „Baby Driver“ (2017) profilierte, das Swinging London der 60er Jahre herauf. Erzählt wird die Geschichte eines jungen Mädchens (Thomasin McKenzie), das in London Modedesign studiert und nachts in ihren Träumen in das Nachtleben im Soho der Sixties eintaucht. Dort sieht sie eine aufregende, junge Frau namens Sandy, die unbedingt Sängerin werde möchte, Auftritte in Nachtklubs hinlegt und an den falschen Mann gerät.