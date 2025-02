Debatte um KI-Steuer: Sollen Roboter den Sozialstaat retten?

Auf unterschiedliche Weise, sowohl als Umsatzsteuer als auch als Gewinnsteuer mit erweiterter Bemessungsgrundlage. In Österreich gibt es mit der "Digitalsteuer", die Onlinewerbeleistungen in Österreich mit 5 Prozent besteuert. Sie richtet sich an Unternehmen mit einem weltweiten Umsatz von mindesten 750 Millionen Euro und einem Inlandsumsatz von mindestens 25 Millionen Euro aus Onlinewerbeleistungen. 2023 wurden mit der auch "Googlesteuer" genannten Abgabe 103 Mio. Euro an Einnahmen erzielt.

Wer wären die Gewinner, wer die Verlierer?

Das kommt auf die Ausgestaltung der Abgabe an. Bei einer Wertschöpfungsabgabe hätten Unternehmen mit vielen Beschäftigten, also vor allem Dienstleister, der öffentliche Dienst, der Handel und Tourismus Vorteile. Verlierer wären stark technologiegetriebene kapitalintensive Branchen wie der Finanz-, Versicherungs-, Technologie- und Immobiliensektor. Auch Start-ups wären wohl betroffen. In der Industrie gebe es sowohl Gewinner als auch Verlierer.

In welchen Ländern gibt es bereits eine solche Abgaben?

Eine Art Wertschöpfungsabgabe gibt es innerhalb der EU nur in Italien auf regionaler Ebene (Regionalsteuer IRAP) und in Frankreich mit der "Allgemeinen Sozialabgabe", die es seit den 1990-er Jahren gibt. Sie finanziert Familien- und Pflegeleistungen. In vielen Ländern wird jedoch über eine Verbreitung der Finanzierungsbasis diskutiert. Zuletzt lösten in Deutschland die Grünen eine Debatte aus. Wirtschaftsminister Robert Habeck schlug vor, Sozialabgaben auf Aktien- oder Zinsgewinne einzuheben, damit die Krankenkassen mehr Geld erhalten. Auch eine KI-Steuer wurde diskutiert. Außerhalb der Arbeitnehmerflügel der Parteien stieß der Vorstoß auf breite Ablehnung.