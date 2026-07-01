Die 27-jährige Wiebke van Hoorn bezeichnet sich selbst als sogenannte Cancerfluencerin. Darunter versteht man Menschen, die ihre Erfahrungen mit ihrer Krebserkrankung öffentlich in den sozialen Medien teilen, um aufzuklären, das Bewusstsein für die Krankheit zu stärken und andere Betroffene zu unterstützen. Ende Juni veröffentlichte sie auf Instagram ihren „letzten offiziellen Post“ und verabschiedete sich von ihren Followerinnen und Followern.

Krebs-Influencerin nimmt Abschied: „Alle Therapien beenden“ Erst im Juni hat sie ihren langjährigen Partner geheiratet. Nur kurze Zeit später folgte eine Nachricht, die ihre Community betroffen macht: Zu einem Foto, das die 27-Jährige im Rollstuhl zeigt, während sie in den Sonnenuntergang blickt, schreibt sie: „Schweren Herzens verfasse ich heute hier auf diesem Kanal meinen letzten offiziellen Post. ❤️‍🩹 [...] Leider ist der Progress meiner Erkrankung so weit fortgeschritten, dass wir in einem engen gemeinsamen Austausch beschlossen haben, alle Therapien zu beenden.“

Alles begann mit Rückenschmerzen Vor rund fünf Jahren begann Wiebkes Krankheitsgeschichte während einer Schicht als Notfallsanitäterin im Rettungsdienst. Im Mai 2021 litt sie unter scheinbar harmlosen Rückenschmerzen, „die sich anders anfühlten, als ich es bisher erlebt hatte“, erinnerte sie sich später in einem Blogbeitrag für die Deutsche Krebsstiftung für junge Erwachsene. Zunächst lag die Vermutung nahe, die Beschwerden könnten mit der körperlichen Belastung ihres Berufs zusammenhängen oder sich als Nierensteine herausstellen.

Hochaggressiver Nebennierenrindenkrebs Bei Untersuchungen im Krankenhaus entdeckten die Ärzte jedoch einen rund zehn Zentimeter großen Tumor. Im Alter von 22 Jahren erhielt sie schließlich die Diagnose eines hochaggressiven Nebennierenrindenkarzinoms.

Krebs kam mehrfach zurück und streute Was dann folgte, war ein jahrelanger Behandlungsmarathon mit mehreren Operationen, Chemotherapien, Bestrahlungen und anschließenden Rehabilitationsaufenthalten. Doch der Krebs kehrte immer wieder zurück und bildete schließlich Metastasen. Seit Oktober 2024 galt sie als Palliativpatientin. Dabei steht nicht mehr die Heilung der Krankheit im Fokus, sondern die Lebenszeit zu verlängern und gleichzeitig mithilfe diverser Therapien Beschwerden zu lindern. Es bedeutet, nicht mehr gegen die Krankheit anzukämpfen, sondern trotz der Diagnose so gut wie möglich mit ihr zu leben.