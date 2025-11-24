Touristen enttäuscht: Dieser Christkindlmarkt ist eine Falle

Kürzlich sorgte ein Christkindlmarkt für Aufsehen, weil dort ursprünglich keine Bargeldzahlungen möglich sein sollten ( KURIER berichtete ). Nun macht ein traumhaft winterlicher Weihnachtsmarkt in den sozialen Medien die Runde, der zahlreiche Besucher anlockt, nur um dann festzustellen: Er existiert gar nicht.

Auf X, Facebook, Instagram und TikTok kursieren derzeit zahlreiche Bilder eines Christkindlmarktes mit einer spektakulären Kulisse: dem Buckingham Palace in London. Zahlreiche Weihnachtsstände säumen die Allee vor dem Palast, die von einem prachtvoll geschmückten Weihnachtsbaum überragt wird.

Laut diversen Social-Media-Beiträgen sollte der Markt erstmals vom 14. November 2025 bis 5. Jänner 2026 stattfinden. Einige enttäuschte Touristen stellten jedoch schnell fest, dass diese Ankündigung nicht der Wahrheit entspricht: Die Fotos wurden mithilfe Künstlicher Intelligenz erstellt und als täuschend echte Veranstaltung ins Netz gestellt.

Laut dem Nachrichtenportal 20 Minuten soll sogar der Reiseführer London Travelers (über 2,5 Millionen Instagram-Follower) auf die Fake-News hereingefallen sein und den Christkindlmarkt vor der königlichen Residenz beworben haben. Inzwischen wurde der Beitrag wieder gelöscht. Auch der Reise-Account @londoncity.best verbreitete die Falschinformation über den angeblichen Buckingham-Palace-Weihnachtsmarkt.

Touristen sind enttäuscht

In den Kommentaren zeigten sich Nutzer zunächst begeistert: "Wow!!! Das ist fantastisch, ich kann es kaum erwarten, es zu sehen!😍" oder "Ich wünschte, ich würde dort leben, das klingt wie ein wahr gewordener Traum❤️".

Die Enttäuschung ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Eine Userin schrieb auf Instagram: "Das ist FALSCH!! Ich war heute dort und es gibt keinen solchen Markt. Ein Gärtner vom Buckingham Palace hat mir gesagt, dass das mit KI erzeugt wurde. Lasst euch nicht täuschen." Auch gegenüber BBC äußerte sich eine enttäuschte Touristin: "Wir sind für den Weihnachtsmarkt gekommen, den es hier gar nicht gibt." Laut Metro.co.uk waren dutzende Besucher vor Ort auf der Suche nach dem angeblichen Weihnachtsmarkt.