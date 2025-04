Ist Künstliche Intelligenz ein Fluch oder Segen?

Entscheidungshilfe

Antworten auf diese und weitere Fragen verspricht die Diskussionsveranstaltung der Wirtschaftsuniversität Wien mit dem Titel „KI – Fluch oder Segen?“. Dort soll es um den Einfluss von KI auf wirtschaftliche Entscheidungen im internationalen Kontext gehen. Denn gerade Entscheidungen über Ländergrenzen hinweg sind oft solche, bei denen man nur unzureichende Informationen zur Verfügung hat. „Jetzt haben wir jedoch die Möglichkeit, einen Computer in diesen Entscheidungsprozess miteinzubeziehen. Und was verändert sich dadurch? Genau diese Frage bildet die Grundmotivation unserer Veranstaltung“, sagt Dr. Harald Puhr. Er ist Forscher an der Wirtschaftsuniversität Wien und einer der Organisatoren dieser Veranstaltung.