KI-Weihnachtsbriefmarke von Post: Künstlerin ruft zum Boykott auf

Wer mit der Zeit gehen will, kommt an den Fortschritten der Künstlichen Intelligenz kaum vorbei. Auch die Deutsche Post setzt inzwischen auf digitale Unterstützung. Eines ihrer diesjährigen Weihnachtsbriefmarken-Motive wurde mithilfe von KI gestaltet.

Doch nicht alle zeigen sich davon begeistert. Eine Künstlerin äußerte in den sozialen Netzwerken deutliche Kritik und löste damit eine Debatte aus.