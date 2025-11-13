Wartungsarbeiten als Vorwand? Frau nackt in Wohnung überrascht

Wie die Arbeiterkammer erklärt, dürfen Vermieter und -mieterinnen nicht ohne triftigen Grund in die Wohnung eines Mieters oder einer Mieterin hineingehen. Die Mieter und Mietereinnen müssen das Betreten der Hauseigentümer und -tümerinnen "bei Vorliegen eines wichtigen Grundes gestatten."

Dazu zählen beispielsweise:

im Falle eines Rohrbruchs,

bei Behebung ernster Schäden im Haus,

persönlicher Augenschein bei Vermieterwechsel,

und die Besichtigung durch Mietinteressenten bei Beendigung des Mietverhältnisses.

Weiters heißt es: "Soweit nicht Gefahr in Verzug (Wasserrohrbruch, Feuer etc.) besteht, muss der Mieter den Vermieter nur nach entsprechender Anmeldung oder Terminvereinbarung und zu üblichen Tageszeiten in die Wohnung lassen."