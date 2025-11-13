Wartungsarbeiten als Vorwand? Frau nackt in Wohnung überrascht
Mehr als 22,6 Millionen Mal wurde das Video von Userin @joliebeky angeschaut. Die US-Amerikanerin hielt in der Aufnahme fest, wie sich plötzlich vier unbekannte Männer Zutritt zu ihrer Wohnung verschafften. Besonders erschreckend: Die Wartungsarbeiter haben die Türverriegelung aufgebrochen und sind ohne Erlaubnis in die Wohnung eingetreten.
Sicherung aufgebrochen
Das Video zeigt, wie sie mehrere Männer filmt, die in der Tür ihres Apartments in New Jersey standen. Jolie fragte die unbekannten Personen, was sie in ihrer Wohnung zu suchen hätten. Die Männer erwiderten, dass sie eine vorgeschriebene Gebäudeinspektion durchführten und nicht damit gerechnet haben, dass jemand zu Hause sein würde. Die TikTokerin betonte, dass das "noch schlimmer" wäre und sie die Polizei rufen werde. Bevor die Unbekannten das Apartment betraten, sollen sie laut der Userin nicht geklopft oder geklingelt haben.
Frau war "splitternackt"
In der Videobeschreibung enthüllte sie "Die Wartung oder wer auch immer Inspektionen durchführt, kam in meine Wohnung und brach die metallische Sicherheitsleiste an meiner Tür auf, um hineinzukommen. Ich schlief in meinem Bett, als ich plötzlich jemanden "Wartung" sagen hörte. Ich fragte meine Schwester, ob wir einen Dienst bestellt hätten, und sie verneinte. Als ich aufstand, hörte ich mehrere Stimmen und merkte, dass mehrere Männer in meiner Wohnung waren." Jolie erklärte weiter, dass sie "splitternackt" in ihrem Bett lag, als die Männer in die Wohnung kamen.
"In dieser Wohnung leben nur Frauen und ein Kind, und als ich herauskam und eine Gruppe Männer ohne meine Erlaubnis in meinem Wohnzimmer stehen sah, war das schockierend und völlig inakzeptabel", schrieb die Nutzerin weiter. "Ich kann es einfach nicht fassen, dass so etwas passieren konnte, und ich habe bereits Anzeige erstattet und werde Anklage erheben."
Wie die Arbeiterkammer erklärt, dürfen Vermieter und -mieterinnen nicht ohne triftigen Grund in die Wohnung eines Mieters oder einer Mieterin hineingehen. Die Mieter und Mietereinnen müssen das Betreten der Hauseigentümer und -tümerinnen "bei Vorliegen eines wichtigen Grundes gestatten."
Dazu zählen beispielsweise:
- im Falle eines Rohrbruchs,
- bei Behebung ernster Schäden im Haus,
- persönlicher Augenschein bei Vermieterwechsel,
- und die Besichtigung durch Mietinteressenten bei Beendigung des Mietverhältnisses.
Weiters heißt es: "Soweit nicht Gefahr in Verzug (Wasserrohrbruch, Feuer etc.) besteht, muss der Mieter den Vermieter nur nach entsprechender Anmeldung oder Terminvereinbarung und zu üblichen Tageszeiten in die Wohnung lassen."
User zeigen sich fassungslos
Das Video hat nicht nur Millionen-Views generiert, sondern auch zahlreiche Kommentare. Einige User und Userinnen betonten zudem, dass ein Mitarbeiter sie immer wieder angeschaut hätte, obwohl sie nackt war:
- "Das hätten Mörder sein können, WTF?"
- "Ich sage das nur ungern, aber überprüfe, ob versteckte Kameras vorhanden sind 😭"
- "Diese ganze Situation ist einfach unfassbar. Es war offensichtlich jemand in der Wohnung, denn die Sicherheitsstange war oben, bevor sie sie aufgebrochen haben! Das ist beunruhigend und einfach falsch!"
- "Das ist definitiv illegal 💕 Lass das nicht durchgehen 💯"
- "Dass sie die Sicherheitsstange kaputt gemacht haben, ist total verrückt. Ich hoffe, du kannst sie verklagen."
- "Das ist mir schon einmal passiert. Die Hausverwaltung bot mir 5 Monate mietfreie Zeit an, ich bat um eine vorzeitige Kündigung meines Mietvertrags ohne Strafzahlung und zog um."
- "Weiterhin nackt mit ihnen zu reden, war ein Machtakt."
- "Sie müssen dir gesetzlich eine 24-stündige Vorankündigung geben, und selbst wenn sie dir eine Vorankündigung gegeben haben, hast du das Recht, ihnen den Zutritt zu verweigern."
Auch eine ehemalige Hausverwalterin und ein Vermieter meldeten sich in den Kommentaren:
- "Hallo, ehemalige Hausverwalterin hier, wir sind verpflichtet, eine 24-stündige Vorankündigung zu geben (dies kann per E-Mail erfolgen, in der Regel handelt es sich jedoch um eine physische Mitteilung an der Tür). Wenn Ihre Tür mit einem Riegel verschlossen ist, hinterlassen wir eine Mitteilung an der Tür, um einen neuen Termin zu vereinbaren."
- "Als Vermieter in New Jersey würde ich NIEMALS ohne vorherige Zustimmung die Türen meiner Mieter öffnen. Das Gesetz schreibt meines Wissens eine 24-stündige Vorankündigung vor. Und meiner Meinung nach zählt eine E-Mail NICHT. Es muss eine Bestätigung erfolgen."
Hausverwaltung weist Schuld von sich
In einem späteren Beitrag teilte die US-Amerikanerin mit, dass sie später herausfand, dass die Wartungsarbeiter bereits vor dem Einbruch anzügliche Bemerkungen über ihren Körper gemacht hatten. Jolie, die in einem der Luxusapartments von The Royal Bloomfield lebt, gab außerdem an, sich nach dem Vorfall an die Hausverwaltung gewandt zu haben. Diese habe jedoch ihre E-Mails ignoriert und sie dann angeschrien, als sie sie schließlich darauf ansprach. Zudem erklärte die Userin, dass die Verwaltungsmanagerin mit einer anderen Mieterin über die Situation "gelästert" hätte, was zu einer größeren Diskussion geführt habe.
TikTokerin möchte ausziehen
Jolie erklärte zudem, dass sie vor dem Vorfall per Mail von der Hausverwaltung über die Wartungsarbeiten informiert wurde. Während einige Nutzer und Nutzerinnen argumentieren, dass es die Schuld der Content Creatorin gewesen wäre, dass sie nicht die E-Mail gesehen habe, streiten dies andere ab. Dadurch, dass der Sicherheitsriegel an der Tür der jungen Frau gebrochen wurde, seien die Männer dennoch in die Wohnung "eingebrochen".
Jolie möchte bald aus ihrer Wohnung ausziehen, da sie sich nach dem Vorfall "paranoid" und "unwohl" fühlen wurde. Im Moment fehlt ihr jedoch das Geld dafür.
