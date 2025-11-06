Der spektakuläre Raubüberfall am 19. Oktober im Pariser Louvre hält Frankreich weiterhin in Atem. Aus dem Museum wurden acht Schmuckstücke von unschätzbarem Wert gestohlen. Bis heute fehlt von dem Diebesgut jede Spur. Die Fahndung nach Tätern und möglichen Komplizen laufen auf Hochtouren.

Sieben Verdächtige festgenommen Nach Angaben der Pariser Staatsanwaltschaft wurden zwei Verdächtige bereits vorläufig angeklagt und haben die Tat auch teilweise gestanden. Ihre DNA konnte mit Spuren am Tatort in Verbindung gebracht werden. Inzwischen wurden fünf weitere Personen festgenommen, darunter ein mutmaßlicher Hauptverdächtiger, wie Staatsanwältin Laure Beccuau gegenüber dem Sender RTL bestätigte.

Angebliche Fahndungsfotos der Louvre-Diebe gehen viral Währenddessen verbreiten sich im Netz sogenannte Mugshots, angebliche Fahndungsfotos der Louvre-Diebe, wie ein Lauffeuer. Auf X, Instagram, Facebook und TikTok kursieren Aufnahmen attraktiver Männer, die angeblich hinter dem Raubüberfall stecken sollen.

Doch Fakt ist: Bislang wurden den Behörden weder Namen noch offizielle Fotos der Verdächtigen veröffentlicht. Die Männer auf den in den sozialen Medien geteilten Bildern haben keinerlei Verbindung zur Tat. Doch wer sind die Männer auf den viralen Mugshots eigentlich?

Wer sind die Männer auf den Mugshots? Das Fahndungsfoto des Mannes mit den stahlblauen Augen (oben links) tauchte schon vor Jahren in einer Bildergalerie mit den "hübschesten Verbrechern" auf. Es handelt sich um den US-Amerikaner Stefan Dolbashian , der gegenüber Today.com erklärte, dass es ich um sein Polizeifoto von 2010 handelt. Er wurde wegen Einbruchsvorwürfen festgenommen, die Anklage wurde jedoch fallengelassen.

, der gegenüber Today.com erklärte, dass es ich um sein Polizeifoto von 2010 handelt. Er wurde wegen Einbruchsvorwürfen festgenommen, die Anklage wurde jedoch fallengelassen. Bei dem Mann mit Bart und orangefarbener Bekleidung (oben rechts) handelt es sich um den US-Schauspieler Chace Crawford (bekannt aus "Gossip Girl"), der 2010 wegen Marihuana-Besitzes festgenommen wurde. In diesem Zusammenhang entstand auch das Polizeifoto.

(bekannt aus "Gossip Girl"), der 2010 wegen Marihuana-Besitzes festgenommen wurde. In diesem Zusammenhang entstand auch das Polizeifoto. Besonders tragisch: Der Mann auf dem Foto mit dem blauen Auge (unten rechts), Cedric Wilcox, ist bereits im Jahr 2016 verstorben.

User finden Verbrecher attraktiv Zahlreiche Content Creator griffen die viralen Mugshots der angeblichen Louvre-Diebe auf und zeigten sich völlig vernarrt in die hübschen Gesichter. "Ich bin ein Edelstein, komm und stiehl mich!", schreibt eine TikTokerin zu ihrem Video. Eine andere kommentiert: "Lasst diese vorbildlichen, ehrenwerten Bürger sofort frei." Weiter heißt es: "Mama, ich bin in einen Kriminellen verliebt" oder "Sie stehlen nicht nur Juwelen, sondern auch mein Herz."

Romantisierung von Kriminellen problematisch Diese Videos verdeutlichen das Phänomen des Pretty Privilege in Bezug auf Kriminalität und die damit verbundene Problematik. Frei nach dem Motto: Wer schön ist, darf sich scheinbar alles erlauben. Historischen Schmuck im Wert von über 88 Millionen Euro gestohlen? Halb so wild, die Täter sehen ja gut aus.