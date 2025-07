Gaunerzinken entdeckt? Die wichtigsten Einbrecher-Zeichen erklärt

Diebe haben Hochsaison: Während zahlreiche Österreicher am Strand entspannen, schlagen Kriminelle in ihren leeren Wohnungen zu. Diese operieren oft als Bande und kommunizieren mithilfe mysteriöser Zeichen, sogenannten Gaunerzinken. Das sind die wichtigsten Zeichen, die man kennen sollte.

Was sind Gaunerzinken?

Sie wirken harmlos, doch hinter diesen scheinbar zufälligen Spuren steckt ein ausgeklügeltes System: Gaunerzinken. Seit dem Mittelalter nutzen Kriminelle diese Zeichen, um sich gegenseitig über lohnenswerte Ziele und ihre Opfer zu informieren. Sie werden meist mit Kreide, Kohle oder einem Messer an Hauswände, Türzargen, Mülltonnen, Postkästen, Klingelschilder und Gartenhäuser angebracht. Manchmal muss man jedoch genauer hinsehen, denn auch Zahnstocher im Rollladen, Steine in Papier oder Blätter in der Türdichtung können geheime Zeichen sein.