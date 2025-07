Dreister Einbruch in NÖ rasch aufgeklärt, Polizei schnappt Trio

Ein aufmerksamer Nachbarschaftssinn und rasches Eingreifen der Polizei führten am Dienstag zur Festnahme dreier mutmaßlicher Einbrecher in St. Pölten. Die Männer sollen zuvor in ein Einfamilienhaus in Karlstetten (Bezirk St. Pölten) eingedrungen und 400 Euro Bargeld gestohlen haben.