Ermittlungen in NÖ: So flog der große Heizungsschwindel auf

„Eigentlich“, sagt der Angeklagte, „wollte ich mich nicht bereichern.“ Aber die Verlockung dürfte dann doch zu groß gewesen sein.

Und so kam es, dass sich am Mittwoch ein Installateur aus dem westlichen Niederösterreich am Landesgericht St. Pölten verantworten musste. Der Vorwurf: schwerer gewerbsmäßiger Betrug.