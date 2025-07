Milde für Klimaaktivist: Gericht in NÖ senkt Strafe nach Verkehrschaos

In weiterer Folge verschickte die Bezirkshauptmannschaft Mödling Geldstrafen an jene Mitglieder der „Letzten Generation“, die an der Aktion auf der A2 beteiligt waren. Einer der Betroffenen, der zu einer Geldbuße in Höhe von 1.100 Euro verurteilt worden war, wehrte sich gegen die Strafe und legte Einspruch beim Landesverwaltungsgericht (LVwG) ein – mit überraschendem Ausgang.

Gericht kritisiert Behörde

Denn das Gericht reduzierte die Geldstrafe deutlich. Die ursprünglich verhängten Sanktionen wurden als unverhältnismäßig eingestuft.

Der Aktivist hatte argumentiert, dass aufgrund des Klimanotstands ein Recht auf zivilen Ungehorsam bestehe, was seine Aktion rechtfertige. Das Gericht erkannte zwar an, dass der Mann seine Motivation zur Bekämpfung der Klimakrise glaubwürdig und eindrücklich dargelegt hatte, stellte jedoch klar, dass der Klimanotstand rechtlich weder einen entschuldigenden noch einen rechtfertigenden Notstand darstellt.