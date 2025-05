Verwirrter Mann mit Axt kam in Wien nach Einbruch zum Tatort zurück

Ein 44-jähriger, sichtlich verwirrter Mann soll am Dienstagabend in eine Wohnung eines Altbaus in Wien-Döbling eingebrochen sein und den wenig später eingetroffenen Wohnungsbesitzer mit dem Umbringen bedroht haben. Der Verdächtige flüchtete, kehrte jedoch wenig später wieder zurück. Polizeibeamte stellten eine Axt und ein Buschmesser sicher, die er in der Wohnung zurückgelassen haben dürfte. Sie nahmen den 44-Jährigen fest, teilte die Polizei am Mittwoch mit.