Am 8. November wurde die Polizei gegen 12:25 Uhr zu einem Verteilungszentrum der U.S. Postal Service in Allen Park, Michigan, gerufen. Wartungsmitarbeiter hatten dort einen leblosen Postangestellten entdeckt. Der 36-jährige Nicholas A. hatte sich offenbar im Förderbandsystem der Post- und Paketverarbeitungsanlage verfangen und sich nicht mehr selbst befreien können.

Mann steckte 6 bis 8 Stunden tot in Maschine Besonders tragisch: Laut dem US-Magazin People hatte der 36-Jährige seiner Partnerin Stephanie J. erst wenige Tage zuvor einen Heiratsantrag gemacht. Nachdem ihr Verlobter nach seiner Schicht nicht nach Hause gekommen war und keine Anrufe reagiert hatte, alarmierte sie das Postzentrum. Daraufhin machten Wartungsmitarbeiter die erschütternde Entdeckung. Wie die Nachrichtenplattform ClickOnDetroit berichtet, war Nicholas A. bereits sechs bis acht Stunden tot, als die Rettungskräfte eintrafen.

Gegenüber dem lokalen Fernsehsender WDIV erklärte die Verlobte des Verunglückten, dass dieser seit einem Jahr als Mechaniker im Betrieb des U.S. Postal Service tätig gewesen sei. "Er war sehr großzügig. Es ging dabei nicht immer nur um Geschenke oder Gesten. Es war immer seine Zeit und sein Herz. Er ließ jeden spüren, dass er wichtig und gesehen ist", so Stephanie J.

Stellungnahme vom Postverteilungszentrum In einer Stellungnahme teilte das Postverteilungszentrum mit: "Die United States Postal Service ist zutiefst betrübt über den Verlust unseres Mitarbeiters im Detroit Network Distribution Center (NDC) in Allen Park, MI. Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Familie."

Tod gilt nicht als verdächtig Detective Lt. Jason Dobbertin von der Polizei in Allen Park erklärte, dass der Tod von Nicholas A. nicht als verdächtig eingestuft werde. Unterdessen haben die Behörden des U.S. Postal Service interne Ermittlungen eingeleitet, um zu erklären, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte. Die Familie und die Verlobte des Verunglückten fordern Antworten. "Wir wollen wissen, was passiert ist und wie lange er dort war. [...] Wir wollen wissen, wie er überhaupt dort hingekommen ist und warum niemand weiß, wo er war", so Stephanie J. gegenüber ClickOnDetroit.