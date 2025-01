"Breaking Bad": Haus steht zum Verkauf – Preis sorgt für Staunen

Während Walter sich immer tiefer in die kriminelle Unterwelt verstrickt, wird aus dem anfänglich fürsorglichen Familienvater der skrupellose Drogenkoch "Heisenberg".

Walter Whites Familienheim, das sich in der Stadt Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico befindet, wurde zu einem der bekanntesten und ikonischsten Schauplätze der Fernsehgeschichte. Etliche Fans und Schaulustige pilgern bis heute zu dem berühmt-berüchtigten Haus – zum Leidwesen der realen Hausbesitzer.

Das einstöckige Einfamilienhaus weist den typischen amerikanischen Vorstadtcharme mit kleinem Vorgarten, großer Einfahrt und Garage an der Vorderseite auf. Im Laufe der Serie wird das Haus jedoch zunehmend von Walter Whites Doppelleben geprägt, was sich auch in der sich verändernden Symbolik widerspiegelt: Die ehemals sichere und gepflegte Umgebung wird peu à peu mit Chaos, Gefahr und dunkeln Geheimnissen belastet.