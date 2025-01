In insgesamt 92 Ländern ist die Serie auf Platz 1 der Netflix-Charts , damit wirft sie sogar den Hit "Wednesday" vom Thron, der 2022 in der ersten Woche mehr als 50,1 Millionen Mal angesehen wurde.

Kommt Staffel 3 bereits im Juni?

Nachdem die zweite Staffel von "Squid Game" mit einem Cliffhanger endete, veröffentlichte Netflix bereits am 1. Jänner 2025 einen neuen Teaser für die dritte und finale Staffel der Show. "Sagt alle hi zu Chui-su", heißt es in der Videobeschreibung, die eine zweite Puppe in Form eines Jungen in der Serie zeigt. Young-hee ist die weibliche Todespuppe, die vor allem für das Spiel "Rotes Licht, grünes Licht" eingesetzt wird, um die Teilnehmer zu eliminieren. Für welches Spiel Chui-su eingesetzt wird, ist bisher unklar.