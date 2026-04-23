Beim Boston-Marathon am 20. April 2026 kam es zu einer Szene, bei der einem der Atem stockt. Nur wenige Meter vor der Ziellinie versagen einem Läufer plötzlich die Beine. Vor lauter Erschöpfung bricht er mitten auf der Strecke vor hunderten Zuschauenden zusammen und kann aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen. Zwei Konkurrenten reagieren geistesgegenwärtig, verzichten auf ihre Chance auf eine Bestzeit und helfen dem geschwächten Sportler über die Ziellinie. Videos dieses bewegenden Moments gehen in den sozialen Medien viral.

Marathonläufer bricht kurz vor Ziel zusammen Wie die BBC berichtet, war Ajay Haridasse bereits seit rund drei Stunden am Laufen, als kurz nach der 41,8-Kilometer-Marke sämtliche Kräfte schwanden und er erneut zu Boden fiel. Gegenüber dem Boston Herald schilderte er: "Nachdem ich zum vierten Mal gestürzt war, war ich bereit, auf allen Vieren weiterzukriechen."

Zwei Konkurrenten stützen geschwächten Läufer Die Videoaufnahmen, die überwiegend von umstehenden Zuschauenden stammen, zeigen, wie er mehrfach vergeblich versucht, wieder auf die Beine zu kommen. Zahlreiche Läufer rennen an ihm vorbei, als plötzlich ein Konkurrent im gelben Sportleiberl sein Rennen unterbricht, Haridasses Hand ergreift und versucht, ihn aufzurichten. Als ein weiterer Läufer die Dringlichkeit der Situation erkennt, hält auch er an und eilt zur Hilfe.

Bewegende Szene beim Boston-Marathon: Video geht viral Die beiden selbstlosen Helfer, Aaron Beggs und Robson De Oliveira, opfern dabei ihre möglichen persönlichen Bestzeiten. Beide Männer legen die Arme des geschwächten Sportlers um ihre Schultern, stützen ihn und bringen ihn unter dem Jubel der Zuschauer die letzten Meter über die Ziellinie. Die Bilder zeigen, wie die drei Männer, eigentlich Konkurrenten, den Marathon sozusagen als Team beenden.

Läufer opferten mögliche Bestzeit Haridasse zeigte sich seinen Rettern gegenüber sehr dankbar. Insbesondere De Oliveira brachte ein großes Opfer. Im Interview mit dem Boston Herald sagte er: "Wenn er mir nicht geholfen hätte, wäre das sein schnellstes Rennen aller Zeiten gewesen."