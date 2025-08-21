Die 20 beliebtesten Städte der Gen Z: Platz 1 überrascht

Das international bekannte Kultur- und Lifestylemagazin Time Out hat sein jährliches Ranking der beliebtesten Städte der Welt veröffentlicht. Dafür wurden mehr als 18.500 Einheimische befragt, was sie an ihrer Heimatstadt besonders schätzen.
Die Ergebnisse zeigen: Je nach Generation unterscheiden sich die Prioritäten deutlich. Vor allem die Generation Z legt Wert auf bezahlbares Wohnen sowie ein vielfältiges und pulsierendes Stadtleben.
Folgende Kriterien sind den unter 30-Jährigen dabei besonders wichtig:
- Lebensqualität
- Infrastruktur
- Kulturangebot
- Nachtleben
- Leistbarkeit
- Gutes Essensangebot
- Fußgängerfreundlichkeit
- Zugang zu Grünflächen
Auffällig ist, dass junge Leute – im Gegensatz zu älteren Generationen – auf andere Maßstäbe wie Lebensqualität und soziale Offenheit achten.
Das sind die beliebtesten Städte der Generation Z:
Platz 1: Bangkok (Thailand)
84 Prozent der unter 30-Jährigen gaben an, glücklich zu sein, in Bangkok zu leben. Sowohl die Erschwinglichkeit (71 Prozent) als auch die Lebenszufriedenheit werden in Thailands Hauptstadt hoch bewertet. Die Weltmetropole punktet auch in Sachen sozialer Offenheit: Neue Freundschaften zu knüpfen, sei in Bangkok besonders einfach für junge Bewohner.
Platz 2: Melbourne (Australien)
Die an der Südostküste Australiens gelegene Metropole empfinden 77 Prozent der Generation Z als vielfältig und inklusiv. Der Großteil der Befragten (91 Prozent) bezeichnet Melbourne als "guten" oder gar "fantastischen Ort zum Leben". Zudem bewerten 96 Prozent das kulturelle Angebot der Stadt als großartig.
Platz 3: Kapstadt (Südafrika)
82 Prozent der unter 30-Jährigen gaben bei der Umfrage an, in Kapstadt glücklich zu sein. 71 Prozent bezeichnen die Hafenstadt an der Südwestküste Südafrikas als "wunderschön". Auch die erschwinglichen Preise beim Ausgehen tragen dazu bei, dass die Metropole den dritten Platz belegt. Insgesamt überzeugt Kapstadt mit einem lebendigen Lebensgefühl, das besonders bei jungen Menschen gut ankommt.
Platz 4: New York (USA)
Der "Big Apple" schafft es unter anderem dank seiner Fußgängerfreundlichkeit und des pulsierenden Nachtlebens in die Top 5 der beliebtesten Städte der Generation Z. Von der jungen Generation wurde die Weltmetropole am häufigsten als "aufregend" beschrieben.
Platz 5: Kopenhagen, Dänemark
Auf Platz 5 rangiert die dänische Hauptstadt Kopenhagen. Vor allem die Lebenszufriedenheit ist hoch: 64 Prozent der Befragten unter 30 fühlen sich dort glücklich. Und sogar in Sachen Romantik überzeugt die Stadt: Mehr als die Hälfte (54 Prozent) gab an, dass es in Kopenhagen leicht sei, die Liebe zu finden.
Folgende Städte belegen die restlichen Plätze:
- Barcelona (Spanien)
- Edinburgh (Vereinigtes Königreich)
- Mexico City (Mexiko)
- London (Vereinigtes Königreich)
- Shanghai (China)
- Sydney (Australien)
- Beijing (China)
- Paris (Frankreich)
- Tokyo (Japan)
- Berlin (Deutschland)
- Sevilla (Spanien)
- Chicago (USA)
- Chiang Mai (Thailand)
- Prag (Tschechische Republik)
- Lissabon (Portugal)
