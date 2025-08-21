Die 20 beliebtesten Städte der Gen Z: Platz 1 überrascht

Das international bekannte Kultur- und Lifestylemagazin Time Out hat sein jährliches Ranking der beliebtesten Städte der Welt veröffentlicht. Dafür wurden mehr als 18.500 Einheimische befragt, was sie an ihrer Heimatstadt besonders schätzen.

Die Ergebnisse zeigen: Je nach Generation unterscheiden sich die Prioritäten deutlich. Vor allem die Generation Z legt Wert auf bezahlbares Wohnen sowie ein vielfältiges und pulsierendes Stadtleben.