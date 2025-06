👌 OK-Hand – führt die Aussterbeliste global an, mit einem Rückgang von 66 Plätzen in den Beliebtheitsrankings seit 2013.

In Europa zeigt sich ein deutlicher Trend: Rund 47 Prozent der europäischen Länder verwenden das 😱 "Schreiende Gesicht" immer seltener. In Asien rutschte hingegen das 👌‑Emoji auf der Beliebtheitsskala rapide ab, Grund dafür dürfte vor allem die Corona-Pandemie gewesen sein. In den USA und Großbritannien wird hingegen das 😏 "schmunzelnde Gesicht" kaum noch verwendet.

Unterschiede nach Alter und Generation

Auch das Alter spielt eine Rolle in der Nutzung von Emojis. Statistisch gesehen verwenden ältere Menschen Emojis weniger als jüngere. Mehrere Studien zeigen, dass etwa 15 Prozent der über 65‑Jährigen niemals Emojis nutzen, im Vergleich zu nur 3 Prozent der 18–44‑Jährigen. Auch die Generation Z sieht viele klassische Emojis als "cringe" oder "very millennial" an. Basierend auf einer Perspectus‑Global‑Umfrage mit 2.000 Briten im Alter von 16–29 Jahren, stehen diese Emojis ganz oben auf der Liste der sogenannten "Old People Emojis":