Betende Hände? Die wahre Bedeutung dieser 5 WhatsApp-Emojis

Auf Messenger-Diensten und in den sozialen Netzwerken sind Smileys als visueller Ausdruck von Emotionen nicht mehr wegzudenken. Laut Statista stehen Internetnutzerin mittlerweile über 3.700 Emojis zur Verfügung, um Texten mehr Ausdruck zu verleihen.

😤 "Face with Steam From Nose"

Ein vor Wut schnaubendes Gesicht – das sollte doch eigentlich recht eindeutig sein, oder?

Die wahre Bedeutung: Ursprünglich wurde das Smiley als "Face with Look of Triumph" veröffentlicht. Es solle demnach Triumph oder Überlegenheit ausdrücken. Der Dampf, der aus den Nasenlöchern strömt, ist womöglich eine visuelle Darstellung von Verachtung oder Frust, wie man es aus der Anime- und Mangakultur kennt. Inzwischen hat sich das schnaubende Gesicht aber eingebürgert, um Ärger und Zorn auszudrücken.