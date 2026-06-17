Für 3 Euro gekauft: Diese Glasschale sorgt bei "Bares für Rares" für Staunen
Bei der TV-Show "Bares für Rares" haben sich schon viele unscheinbare Fundstücke als wertvolle Schätze erwiesen. So erging es auch Michael und Tochter Lara aus Baden-Baden. Eine kleine Glasschale im Jugendstil, die das Vater-Tochter-Duo für drei Euro bei einem Flohmarkt ergatterte, sorgte bei den Händlern für großes Staunen.
Glasschale entpuppt sich als wertvolles Sammlerstück von Daum Frères
Kunsthistorikerin und ”Bares für Rares”-Expertin Bianca Berding schätzt den Wert des Objekts auf 700 bis 900 Euro. Mit einer solchen Summe hätten Vater und Tochter wohl nie gerechnet, wie man an ihren überraschten Gesichtern erkennt.
Das Stück stammt von Daum Frères aus Nancy, einer der weltweit traditionsreichsten und renommiertesten Glasmanufakturen Frankreichs, deren Werke bei Auktionen regelmäßig hohe Preise erzielen.
Kampf der Gebote
Auch Horst Lichter zeigte sich begeistert: "Das ist das, wovon ich immer wieder träume, dass jemand reinkommt und sagt 'drei Euro, Trödelmarkt' und dann bis zu 900 Euro?" Auktionator und Kunst- und Antiquitätenhändler Wolfgang Pauritsch konnte den Beginn der Versteigerung kaum erwarten: "Wir wollen dieses Ding jetzt haben!" Für das Jugendstil-Objekt, das laut Expertin zwischen 1905 und 1915 gefertigt wurde, bot er zunächst 500 Euro.
3-Euro-Glasschale für 1.000 Euro verkauft
Anschließend lieferten sich die Händlerinnen und Händler einen rasanten Schlagabtausch der Gebote, bis Elke Velten-Tönnies den Preis auf 800 Euro erhöhte. Daniel Meyer und Wolfgang Pauritsch blieben zunächst im Rennen, doch schließlich erhielt Velten-Tönnies bei 1.000 Euro den Zuschlag.
"Das war ein Kampf", resümierte Pauritsch. Für Vater und Tochter bedeutet der Verkauf einen Reinerlös von 997 Euro.
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