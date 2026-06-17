Bei der TV-Show "Bares für Rares" haben sich schon viele unscheinbare Fundstücke als wertvolle Schätze erwiesen. So erging es auch Michael und Tochter Lara aus Baden-Baden. Eine kleine Glasschale im Jugendstil, die das Vater-Tochter-Duo für drei Euro bei einem Flohmarkt ergatterte, sorgte bei den Händlern für großes Staunen.

Glasschale entpuppt sich als wertvolles Sammlerstück von Daum Frères Kunsthistorikerin und ”Bares für Rares”-Expertin Bianca Berding schätzt den Wert des Objekts auf 700 bis 900 Euro. Mit einer solchen Summe hätten Vater und Tochter wohl nie gerechnet, wie man an ihren überraschten Gesichtern erkennt. Das Stück stammt von Daum Frères aus Nancy, einer der weltweit traditionsreichsten und renommiertesten Glasmanufakturen Frankreichs, deren Werke bei Auktionen regelmäßig hohe Preise erzielen.

Kampf der Gebote Auch Horst Lichter zeigte sich begeistert: "Das ist das, wovon ich immer wieder träume, dass jemand reinkommt und sagt 'drei Euro, Trödelmarkt' und dann bis zu 900 Euro?" Auktionator und Kunst- und Antiquitätenhändler Wolfgang Pauritsch konnte den Beginn der Versteigerung kaum erwarten: "Wir wollen dieses Ding jetzt haben!" Für das Jugendstil-Objekt, das laut Expertin zwischen 1905 und 1915 gefertigt wurde, bot er zunächst 500 Euro.