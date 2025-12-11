Enttäuschung bei "Bares für Rares": Kein Glück für Larissa Marolt

In die Weihnachtsfolge der ZDF-Sendung "Bares für Rares XXL" brachte die Kärntner Schauspielerin Larissa Marolt eine besondere Rarität mit: eine Geschenknadel von Kaiser Franz Joseph I.

Laut Expertin Heide Rezepa-Zabel stamme diese wohl aus der Zeit zwischen 1872 und 1887. Larissa bekam die Nadel einst von ihrer Mutter geschenkt, die sie "vor vielen Jahren im Dorotheum in Wien ersteigert" hat.