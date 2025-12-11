Enttäuschung bei "Bares für Rares": Kein Glück für Larissa Marolt
In die Weihnachtsfolge der ZDF-Sendung "Bares für Rares XXL" brachte die Kärntner Schauspielerin Larissa Marolt eine besondere Rarität mit: eine Geschenknadel von Kaiser Franz Joseph I.
Laut Expertin Heide Rezepa-Zabel stamme diese wohl aus der Zeit zwischen 1872 und 1887. Larissa bekam die Nadel einst von ihrer Mutter geschenkt, die sie "vor vielen Jahren im Dorotheum in Wien ersteigert" hat.
Das Schmuckstück ist aus Gold und mit Diamanten besetzt, den Wert schätzte die Expertin auf 2.000 bis 2.500 Euro ein, Marolt wünschte sich 7.000 Euro dafür. Eigentlich hätte sie mit solch einer Diskrepanz gar keine Händlerkarte bekommen, Moderator Horst Lichter gab ihr dann aber doch eine: "Weil bald Weihnachten ist."
Im Händlerraum herrschte zwar großes Interesse und die potenziellen Käufer überboten sich in Windeseile, bei 3.500 Euro war dann aber Schluss. Larissa Marolt entschied dann, die Geschenknadel zu behalten. "Ich stecke sie mir jetzt selbst an", lachte sie.
