Nach Dschungelcamp-Erfahrung: Larissa Marolt spricht Klartext über Image und Erfolg

"Ich hatte Glück, nach dem Dschungel ging es erst richtig los, das hat mir Türen geöffnet", so Larissa Marolt. "Es kommt immer darauf an, was man daraus macht, aber ich glaube, ich hab den richtigen Weg eingeschlagen."

Im August 2014 war sie in der Sendung "Schlag den Star" zu sehen. Weitere Auftritte, wie zum Beispiel bei "Der großen Chance", folgten.

Auch schauspielerisch tat sich einiges. So war Marolt in der 14. Staffel der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" mit dabei. Sie spielte auch in Potsdam in der Nikolaikirche im Jedermann die Rolle der Buhlschaft. In der ZDF-Vorabendserie "Blutige Anfänger" war sie ebenfalls zu sehen. Zuletzt 2024 in der RTL-Live-Show "Die Passion".