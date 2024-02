"Wann wirst du Mama?" Larissa Marolt findet Babyfrage "ganz schlimm"

"Die Leute haben so wahnsinnig viel erwartet und jeder wollte etwas Spektakuläres machen. Das hat mich so abgeschreckt, dass ich wirklich gar keine offizielle Party gefeiert habe. Als Frau mit 30 ist die gesellschaftliche Erwartungshaltung hoch."

Im Sommer feierte Model und Schauspielerin Larissa Marolt ihren 30. Geburtstag. Wobei "feiern" dann wohl doch etwas zu viel gesagt ist, wie Marolt jetzt in der RTL-Show "Ein Promi ein Joker" verriet.

Damit spielte sie auf die Frage an: "Wann wirst du denn Mama?" "Ich finde auch die Frage ganz schlimm und überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ich möchte das nicht so gerne gefragt werden. Man kann ja fragen: Möchtest du irgendwann einmal Mutter werden? Aber oft ist das so eine zeitliche Geschichte", zeigte sie sich genervt.