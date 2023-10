Warum für Schauspielerin Larissa Marolt ihr 30. Geburtstag so schwer war

Neben ihrer Arbeit vor der Kamera führt sie gemeinsam mit ihrem Vater Heinz Marolt (65) das Familienhotel am Klopeiner See in Kärnten.

"Hotellerie ist etwas, mit dem ich aufgewachsen bin, ich bin da reingewachsten. Ich kenne seit meiner Kindheit jeden einzelnen Bereich und Schauspiel ist etwas, womit ich schon sehr früh angefangen habe. In meiner Brust schlagen zwei Herzen. Ich lieb es, etwas entstehen zu lassen, wie ein Projekt oder Teil einer Serie zu sein. Auf der anderen Seite bin ich aber auch sehr family-verbunden und dieser Betrieb bedeutet mir wahnsinnig viel."