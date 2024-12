Die Modemarke Balenciaga hat ihre "Pre Fall 2025"-Kollektion gezeigt, wo vor allem ein Paar Schuhe im Fokus stehen. Die "Zero Shoes" sollen für den nächsten Herbst das Mode-Must-have sein. Dabei bestehen sie tatsächlich "nur" aus einer Schuhsohle.

Gespaltene Meinung im Netz

Beini Qian, die als Head of Sneaker Design bei Balenciaga arbeitet, zeigt auf Instagram eine Nahaufnahme der "Zero Shoes". Der Schuh ist in Farben wie Hellbraun, Braun, Schwarz und Weiß erhältlich. Während einige Fans auf der Instagram-Seite von Balenciaga den Verkauf der Schuhe kaum erwarten können, sind andere User eher weniger davon begeistert.