"Babygirl" Milk Scene erklärt: Darum trinkt Kidman ein Glas Milch

In dem Erotikdrama "Babygirl" spielt Nicole Kidman (57) die erfolgreiche Unternehmerin Romy, die auf den ersten Blick mit ihrem Ehemann und den zwei Töchtern ein zufriedenes Leben führt. Doch als der junge Praktikant Samuel – gespielt von Harris Dickinson (28) – auftaucht und Romy als seine Mentorin auswählt, steht kurze Zeit später sowohl ihre Ehe als auch ihre Karriere auf dem Spiel.

Insbesondere eine bedeutungsschwangere Filmszene lässt das Publikum nicht mehr los. Die "Milk Scene" wird in den sozialen Medien heiß diskutiert.

Samuels selbstsichere Art, sein Talent, Kontrolle auszuüben und seine Missachtung gesellschaftlicher Normen sind es, die der Geschäftsfrau all ihre sexuellen Begierden entlocken. Die Affäre der beiden ist geprägt von Machtverhältnissen, Kontrollverlust und Romys heimlicher Sehnsucht, hörig zu sein und vollkommen loszulassen.

Was steckt hinter der Milch-Szene? Was passiert in der Szene? Romy verbringt den Feierabend mit Arbeitskollegen in einer Bar und sieht, dass sich auch Samuel unter die Gäste gemischt hat. Plötzlich stellt der Kellner ein Glas Milch vor Romy ab und sagt, es sei für sie bestellt worden. Sie fragt in die Runde: "Was ist das? Hast du das bestellt?", doch ihre Kollegen verneinen. Anschließend sieht Romy zu Samuel rüber. Als sich ihre Blicke treffen, weiß sie Bescheid, von wem die Bestellung aufgegeben wurde. Romy nimmt das Glas und führt es zum Mund, während sie Samuel fixiert. Eine Kollegin äußert noch ihre Bedenken: "Willst du das ernsthaft trinken? Mach das nicht!" Doch Romy leert das Getränk in einem Zug und wischt sich die Milchreste um ihren Mund mit der Hand ab. Beim Verlassen des Lokals geht Samuel an ihr vorbei und haucht ihr "Good Girl" ("braves Mädchen") ins Ohr.

Die Bedeutung der "Milk Scene" erklärt Auf TikTok rätseln User, was genau die Szene bedeuten soll. An einer Stelle sagt der Praktikant zu seiner Mentorin: "Wenn wir das machen, sollten wir Regeln aufstellen, über die wir uns beide einig sind. Fangen wir damit an: Ich sag dir, was du tun sollst und du machst es."

Glas Milch ist Test von Samuel Die Milch-Szene stellt einen Wendepunkt in dem Erotikdrama dar. Denn anfangs sträubt sich Romy vehement gegen Samuels Annahme, sie wolle, dass man sie dominiert und man ihr vorschreibt, was sie zu tun hat. Mit dem Glas Milch will Samuel testen, ob er mit seiner Vermutung richtig liegt und sich Romys Einverständnis zu den Spielregeln für das erotische Abenteuer, das von Tabu-Brüchen gespickt ist, holen. Dass die Geschäftsfrau das Glas trotz Protest ihrer Arbeitskollegen austrinkt, hat demnach eine besonders starke Gewichtung und steht symbolisch für ihr Einverständnis. Sie tut, was Samuel ihr vorschreibt und geht die unangemessene Affäre am Arbeitsplatz ein. Wohl in dem Wissen, welchen Preis sie dafür zahlen könnte.

Dass es sich bei dem Inhalt des Glases ausgerechnet um Milch handelt, könnte eine Anspielung auf den Kosenamen "Babygirl" sein, schließlich wird sie insbesondere von Babys getrunken. Milch steht für Unschuld, Jugendlichkeit, Abhängigkeit.

Regisseurin hat Situation selbst erlebt Die Regisseurin des Erotikstreifens, Halina Reijn, sprach im Interview mit IndieWire über die einprägsame Szene und erklärte: "Sie ist ein großartiges Symbol für die animalischen Seiten von uns selbst." Reijn merkt an, dass Milch oft von animalischen und bösartigen Charakteren in Filmen getrunken wird, um mit Gegensätzen zu spielen und harte Kontraste zu erschaffen. Die hell leuchtende Unschuld gepaart mit Düsterheit und tiefen Abgründen.

Und sie erzählt, dass ihr genau diese Situation selbst einmal widerfahren sei. Nach einem Bühnenauftritt sei sie allein in eine Bar gegangen, da ihre Kollegen nach Hause gehen wollten. "Ich ging in eine Bar und bestellte etwas Langweiliges wie eine Cola Light, weil ich zu dieser Zeit nicht trank, weil ich ein Kontrollfreak war. Da war dieser junge belgische Schauspieler - ich kann nicht sagen, wer es ist - aber er war berühmt. Ich kannte ihn. Aber ich hatte nie mit ihm gesprochen. Er war mindestens 15 Jahre jünger als ich, und er bestellte mir ein Glas Milch. Ich fand das unglaublich toll und mutig und wollte ihn belohnen, indem ich das ganze Glas trank, was ich auch tat." Die Szene ist zudem ein Zeichen dafür, dass der Film reich an elektrisierender Spannung, Erotik und sexueller Symbolik ist, dabei jedoch verhältnismäßig mit wenig nackter Haut auskommt.