Mysteriöse Kugeln an australische Strände gespült: Netz rätselt

Neun Strände im Norden Sydneys sind derzeit gesperrt – darunter auch der beliebte Manly Beach. Der Grund: Mysteriöse graue Kugeln , die an die Küste von New South Wales gespült wurden, lassen Behörden ratlos zurück.

Bürgermeisterin ist besorgt

Die Kugeln, die zwischen Murmelgröße und etwas größeren Formaten variieren, sorgen vor Ort und in den sozialen Netzen für Aufregung. Bürgermeisterin Sue Heins warnt: "Wir wissen momentan nicht, was es ist, und genau das macht es so besorgniserregend."

Auf Social Media überschlagen sich derweil die Spekulationen – von Umweltkatastrophen bis hin zu Verschwörungstheorien.