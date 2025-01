Am 26. Dezember 2024 fiel der Startschuss zur zweiten Staffel der südkoreanischen Erfolgsserie "Squid Game" , die seither zahlreiche Rekorde geknackt hat. Eine zentrale Rolle in der Show spielen die hellbraunen Visitenkarten, die als Einladung zu den tödlichen Spielen dienen. Auf der Vorderseite befinden sich drei schwarze Symbole (Kreis, Dreieck, Quadrat), auf der Rückseite eine Nummer.

Bereits zur Premiere der Show ließ sich ein Phänomen beobachten, das nun erneut aufgetaucht ist: In den Wiener Öffis liegen mysteriöse "Squid Game"-Visitenkarten auf den Sitzen von U-Bahnen verteilt. Was hat es damit auf sich?

"Squid Game"-Visitenkarten in Wiens U1

Optisch ähneln diese den originalen Visitenkarten, wie man sie aus der Erfolgsserie kennt. Vorne sind die drei typischen Zeichen zu sehen, auf der anderen Seite befindet sich jedoch ein QR-Code sowie die Frage "Do you want to play a game?" ("Wollen Sie ein Spiel spielen?).