Die vier Astronauten der Artemis-II-Mondmission sind bereits auf dem Rückweg zur Erde, doch die Aufnahmen des spektakulären Vorbeiflugs des Orion-Raumschiffs am Mond wirken noch lange nach. Ein Detail rückte bei dem Livestream unerwartet ins Rampenlicht: ein schwebendes Glas Nutella, das seither in den sozialen Medien viral geht.

Artemis II knackt Distanzrekord zur Erde Der 6. April ging in die Geschichte ein: Erstmals umkreiste eine bemannte Mission den Mond und übertraf dabei die bisher größte zurückgelegte Distanz zur Erde. Am äußersten Punkt ihrer Mondumrundung war die Besatzung 406.771 Kilometer vom Heimatplaneten entfernt und brach damit den Entfernungsrekord von Apollo 13 aus dem Jahr 1970 um rund 6500 Kilometer.

Während historischem Livestreams: Glas Nutella fliegt ins Bild Hunderttausende Menschen verfolgten diesen historischen Moment im Livestream und starren gebannt auf die Bildschirme. Doch womit niemand gerechnet hatte: Inmitten dieser emotionalen Minuten schwebte plötzlich ein Glas Nutella ins Bild, drehte sich langsam um die eigene Achse, fast so, als wolle es sich besonders in Szene setzen, und trieb schwerelos durch die Raumkapsel.

Nutella-Moment geht auf Social Media viral Die Crew, nur noch wenige Minuten von dem historischen Rekord entfernt, bemerkte von der fliegenden Nuss-Nougat-Creme zunächst nichts. Kurze Zeit später wurde das Glas eingefangen und gut verstaut. Der kurze Ausschnitt der NASA-Aufnahmen verbreitete sich rasant im Netz und ging in den sozialen Medien viral. "Nutella hat gerade einen Weltrekord aufgestellt und ist so weit von der Erde weggeflogen wie noch nie zuvor", kommentierte etwa ein User auf X.

NASA: "War keine Produktplatzierung" Was wie ein genialer Marketing-Schachzug wirkte, war wohl reines Versehen. Das Malheur passierte, weil das Glas offenbar nicht ausreichend in der Bordküche gesichert war. Die NASA wies Gerüchte über eine mögliche Produktplatzierung entschieden zurück. Pressesprecherin Bethany Stevens erklärte gegenüber Futurism klar: "Die NASA wählt die Mahlzeiten oder Lebensmittel für die Besatzung nicht in Verbindung mit Markenpartnerschaften aus." Abschließend betonte sie:

"Das war keine Produktplatzierung." von NASA-Sprecherin Bethany Stevens