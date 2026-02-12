Erfinderin des Nutella: Maria Franca Ferrero (87) gestorben

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die italienische Süßwarenherstellerin Maria Franca Ferrero ist am Donnerstag im Alter von 87 Jahren gestorben. Die Ehrenpräsidentin des Großkonzerns Ferrero hatte das Unternehmen mit Sitz in der norditalienischen Region Piemont mit ihrem 2015 verstorbenen Ehemann Michele Ferrero aufgebaut. Sie ist die Mutter von Giovanni Ferrero, aktueller CEO des Großkonzerns und einer der reichsten Unternehmer Italiens.

Hat mit ihrem Mann Nutella erfunden Das Ehepaar Ferrero hatte den kultigen Brotaufstrich Nutella kreiert. Der Nuss-Nougat-Aufstrich hieß ursprünglich Supercrema. Erst im Jahr 1964 gab das Familienunternehmen dem Produkt seinen heutigen Markennamen. Nutella wurde über die Jahrzehnte vor allem unter Kindern zum Kult. Die süße Creme ist ein Exportschlager und wird heute in über 160 Ländern weltweit vertrieben. Ferrero ist ein Familienunternehmen in dritter Generation Ferrero ist ein seit drei Generationen bestehendes Familienunternehmen. Der Hersteller von "Pocket Coffee", "Raffaello" und "Mon Cheri" macht weiter gute Geschäfte. Der Umsatz der Gruppe stieg im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2024/2025 auf 19,3 Mrd. Euro. Der Konzern mit weltweit 36 Produktionsstätten und über 50.000 Beschäftigten feiert heuer sein 80. Gründungsjubiläum.