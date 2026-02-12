Erfinderin des Nutella: Maria Franca Ferrero (87) gestorben
Zusammenfassung
- Maria Franca Ferrero, Ehrenpräsidentin und Mitbegründerin des Ferrero-Konzerns, ist im Alter von 87 Jahren gestorben.
- Das Ehepaar Ferrero entwickelte den weltbekannten Nuss-Nougat-Aufstrich Nutella, der heute in über 160 Ländern verkauft wird.
- Ferrero ist ein Familienunternehmen in dritter Generation mit 36 Produktionsstätten, über 50.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 19,3 Mrd. Euro.
Die italienische Süßwarenherstellerin Maria Franca Ferrero ist am Donnerstag im Alter von 87 Jahren gestorben.
Die Ehrenpräsidentin des Großkonzerns Ferrero hatte das Unternehmen mit Sitz in der norditalienischen Region Piemont mit ihrem 2015 verstorbenen Ehemann Michele Ferrero aufgebaut. Sie ist die Mutter von Giovanni Ferrero, aktueller CEO des Großkonzerns und einer der reichsten Unternehmer Italiens.
Hat mit ihrem Mann Nutella erfunden
Das Ehepaar Ferrero hatte den kultigen Brotaufstrich Nutella kreiert. Der Nuss-Nougat-Aufstrich hieß ursprünglich Supercrema. Erst im Jahr 1964 gab das Familienunternehmen dem Produkt seinen heutigen Markennamen. Nutella wurde über die Jahrzehnte vor allem unter Kindern zum Kult. Die süße Creme ist ein Exportschlager und wird heute in über 160 Ländern weltweit vertrieben.
Ferrero ist ein Familienunternehmen in dritter Generation
Ferrero ist ein seit drei Generationen bestehendes Familienunternehmen. Der Hersteller von "Pocket Coffee", "Raffaello" und "Mon Cheri" macht weiter gute Geschäfte. Der Umsatz der Gruppe stieg im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2024/2025 auf 19,3 Mrd. Euro. Der Konzern mit weltweit 36 Produktionsstätten und über 50.000 Beschäftigten feiert heuer sein 80. Gründungsjubiläum.
Die Geschichte von Ferrero begann 1946 mit einer Konditorei in der kleinen Stadt Alba im norditalienischen Piemont. Heute ist Ferrero einer der weltweit größten Süßwarenproduzenten mit Marken, die in mehr als 170 Ländern verkauft werden. In Österreich ist Ferrero mit einer eigenen Niederlassung in Innsbruck präsent.
