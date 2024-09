Nutella für Veganer: Ferrero verspricht gleichen Geschmack ohne tierische Zutaten

Ab Mittwoch gibt es die Nuss-Nougat-Creme Nutella auch in der veganen Variante. Hersteller Ferrero kündigte am Dienstag an, der Verkauf starte zunächst in mehreren europäischen Ländern: in Italien, Frankreich und Belgien. Beim Geschmack gebe es "keine Kompromisse", versicherte das Unternehmen. Ob eine Markteinführung in Österreich in absehbarer Zeit ebenfalls geplant sei, kommentierte Ferrero Österreich auf APA-Anfrage zunächst nicht.