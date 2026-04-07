Im Moment können wir alle live mitverfolgen, wie vier Astronauten auf dem Weg zum Mond sind. Knapp 54 Jahre nachdem die Menschheit sich das letzte mal zum Erdtrabanten gewagt hat. Es ist die weiteste Reise, die jemals von Menschen gemacht wurde und naturgemäß wirft die Artemis-Mission von NASA und ESA auch wieder viele Fragen und Zweifel auf. Was ist der Nutzen der Mission oder ist das alles nur eine Inszenierung, um von anderen Problemen auf der Welt abzulenken?

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu…