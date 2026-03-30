Der US-amerikanische Raumfahrer Donald Pettit (70) zählt zu den ältesten aktiven NASA-Astronauten. Kürzlich teilte er in den sozialen Medien ein Foto von einem ungewöhnlich aussehenden Objekt, das sich während der 72. Expedition auf der Internationalen Raumstation (ISS) befand. Der violett-gräuliche Gegenstand, der wie ein Ei mit "Tentakeln" aus einem Science-Fiction-Film anmutet, sorgte für Spekulationen im Netz.

Rätselhaftes lila-graues "Ei mit Tentakeln" Auf X kommentierte ein Nutzer, er habe zunächst gedacht, es handle sich um ein Ei, aus dem gerade etwas schlüpft. Ein anderer scherzte: "Zerstöre es, sofort! Und komm niemals zurück auf die Erde! [...] Ich habe das schon mehrmals in allen Alien-Dokumentarfilmen gesehen."

Violette Kartoffel auf der ISS Die Auflösung liefert der erfahrene Astronaut selbst: Es handelt sich um eine violette Kartoffel, die Pettit bei seiner letzten Expedition ins All mitgenommen und gezüchtet hatte. An der Seite der Knolle hatte er ein kleines Stück Klettverschluss angebracht, sodass er sie problemlos in seinem improvisierten Terrarium befestigen konnte, ohne dass sie "wegfliegt".