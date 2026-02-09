Die US-Astronautin Jessica Meir will einen Plüschhasen zur Internationalen Raumstation ISS mitnehmen. "Er gehört meiner dreijährigen Tochter", verriet die Astronautin, die am Mittwoch mit der Crew-12 ins All starten soll, am Sonntag bei einer Pressekonferenz. Ihre Tochter habe noch einen zweiten Hasen geschenkt bekommen, der "hier unten bei ihr bleiben wird", sagte die 48-Jährige. Der andere werde auf der ISS "ständig Abenteuer" erleben und Fotos nach Hause schicken.

Astronautin nimmt Plüschhasen von Tochter mit ins All Die Crew-12 soll am Mittwoch mit einer Falcon-9-Trägerrakete der Raumfahrtfirma SpaceX von Cape Canaveral in Florida zur ISS fliegen. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hatte den Starttermin nach einem kurzzeitigen Startverbot für die Rakete am Freitag bestätigt. Jeder Astronaut und jede Astronautin darf auch einige persönliche Gegenstände mit ins All nehmen.

Der neuen Besatzung für die Internationale Raumstation gehören neben Meir der US-Astronaut Jack Hathaway sowie die französische Astronautin Sophie Adenot und der russische Kosmonaut Andrej Fedjaew an.

Vier ISS-Raumfahrer kehrten im Jänner vorzeitig zurück Mitte Jänner waren vier Raumfahrer der vorherigen ISS-Besatzung aus medizinischen Gründen vorzeitig zur Erde zurückgekehrt. Welcher der vier Astronauten – Mike Fincke und Zena Cardman aus den USA, der Japaner Kimiya Yui und der Russe Oleg Platonow – gesundheitliche Probleme hatte und worin diese bestanden, hat die NASA bis heute nicht mitgeteilt. Die vier waren seit Anfang August auf der ISS im Einsatz gewesen.