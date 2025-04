Astronauten tanzen im Weltall: So faszinierend sieht das aus

2013 ging ein Video viral, in welchem NASA-Astronautin Karen Nyberg im All ihre Haare wäscht . Über 21 Millionen Aufrufe generierte der YouTube-Clip. Wenn die Schwerkraft nachlässt , werden selbst einfache alltägliche Aufgaben zur Herausforderung.

Astronauten führen im All Tanz vor

In dem dreiminütigen Clip tanzt das Astronauen-Paar zum Country-Song "Two Steppin on the Moon" von Josh Turner. Ein weiterer Astronaut, Butch Wilmore, filmte das ungewöhnliche Spektakel. Drehungen, Hebefiguren und dabei halbwegs im Takt bleiben ‒ was für den Betrachter so schwerelos und leicht anmutet, ist für die Crew ein richtiger Kraftakt.