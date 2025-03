Astronauten treffen bei ihrer Rückkehr zur Erde auf Delfine

"Was für ein Trip", entgegnete der US-Astronaut Nick Hague , der wie der russische Kosmonaut Alexander Gorbunow ebenfalls mit in der Kapsel saß und als Kommandant der sogenannten "Crew 9" fungierte. "Ich sehe eine Kapsel voller Grinsen über beide Ohren." Die Landung sei "wunderschön" gewesen, sagte NASA-Manager Joel Montalbano . "Es ist großartig, dass wir die "Crew 9" wieder zu Hause haben."

Im September flogen dann mit Hague und Gorbunow nur zwei anstatt der ursprünglich geplanten vier Raumfahrer in einem "Crew Dragon" zur ISS - so blieben zwei Plätze frei für Williams und Wilmore.

900 Stunden Forschung

Die 59-jährige Williams und ihr 62-jähriger Kollege Wilmore waren zuvor schon mehrfach im All gewesen. Sie gelten als erfahrene Astronauten. Bei Hague und Gorbunow war es von Anfang an so geplant, dass sie ein halbes Jahr auf der Raumstation bleiben. Bei Williams und Wilmore waren es nach NASA-Angaben letztendlich 286 Tage. Die "Crew 9" habe an Bord der ISS insgesamt 900 Stunden in Forschung investiert 150 wissenschaftliche Experimente gemacht.