Pannen-Raumschiff "Starliner" wieder auf der Erde: Astronauten noch auf ISS gestrandet

Das krisengeplagte Raumschiff "Starliner" ist nach drei Monaten im All ohne große Probleme zur Erde zurückgekehrt. Die vom US-Konzern Boeing gefertigte Kapsel hatte kurz nach Mitternacht deutscher Zeit ohne Besatzung an Bord von der Internationalen Raumstation (ISS) 400 Kilometer über der Erde abgedockt, wie Live-Aufnahmen der US-Weltraumbehörde NASA zeigten. Nach rund sechs Stunden setzte der "Starliner" in der Wüste des US-Bundesstaats New Mexico auf.

Die US-Weltraumbehörde zeigte sich erleichtert über die sichere Landung des Pannen-Raumschiffs. "Es ist großartig, dass der "Starliner" wieder da ist", sagte NASA-Manager Steve Stitch. Das Abdocken von der Internationalen Raumstation ISS und die Landung seien super verlaufen, nur beim Eintritt in die Erdatmosphäre habe es kleinere Ungereimtheiten gegeben. Aber das sei beherrschbar gewesen, sagte Stitch. "Heute war ein großartiger Tag."