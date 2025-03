Entlassungswelle bei US-Wissenschaftsbehörden NOAA und NASA

"Um unsere Belegschaft zu optimieren und in Übereinstimmung mit einer Anordnung beginnt die Nasa mit einer phasenweisen Herangehensweise an eine Reduktion der Belegschaft", teilte die US-Raumfahrtbehörde der Deutschen Presse-Agentur mit.

Sparpolitik der Trump-Regierung

Auf eine entsprechende Anfrage der Deutschen Presse-Agentur gab es von der NOAA zunächst keine Reaktion. Auf der Webseite der Behörde wurde jedoch "aufgrund von Entlassungen" bereits vor längeren Bearbeitungszeiten von Anfragen gewarnt.

Erst kürzlich hatten Tausende Wissenschafter und Wissenschafterinnen in den USA gegen die Sparpolitik der Trump-Regierung in der Forschung demonstriert, auch in Österreich gab es in mehreren Städten Solidaritätskundgebungen.