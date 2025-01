Trumps Zölle ante portas: "Fairness als Schimpfwort" im Welthandel

Anders als absehbarerweise Trump hält sich die EU bisher an die Spielregeln der Welthandelsorganisation WTO in Genf. Doch die Organisation ist nur noch stark eingeschränkt funktionsfähig, wie WIFO-Expertin Elisabeth Christen erklärt. Sichtbar wird das etwa bei dem so wichtigen Streitbeilegungsmechanismus, den die USA blockieren.

Von Trump spontan und einseitig verkündete US-Zölle, vorbei an dem über Jahrzehnte gewachsenen Regelwerk, würden das WTO-System zusätzlich aushöhlen.