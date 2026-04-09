"Artemis 2"-Crew bereitet sich auf Landung vor

Die vier Astronauten der "Artemis 2"-Mondmission bereiten sich auf ihre Rückkehr zur Erde vor. Die Crew habe – nachdem sie von dem Song "Under Pressure" von Queen und David Bowie aufgeweckt worden sei – noch einmal zahlreiche wissenschaftliche Tests durchgeführt und damit begonnen, Equipment zu verstauen, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Zwischendurch gratulierte ihnen zudem der kanadische Premierminister Mark Carney per Live-Schaltung.

"Die Kanadier können gar nicht stolzer auf euch sein", sagte Carney. In der Nacht auf Samstag (MESZ) soll die Crew – bestehend aus den US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman und dem Kanadier Jeremy Hansen – im Pazifik wieder auf der Erde aufkommen. Die Wettervorhersage sehe derzeit gut dafür aus, hieß es von der NASA.