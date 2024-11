Grande und Erivo, die in die Rollen der beiden Hexen Glinda und Elphaba schlüpfen, haben bereits mehrmals betont, welch innige Freundschaft sie am Filmset entwickelt haben. Eine Freundschaft, die sogar unter die Haut geht, denn ihre Verbundenheit haben sie mit Tinte verewigt. Mehrere Matching Tattoos sind mittlerweile entstanden.

Eines ihrer meist diskutierten Tattoos ist der Schriftzug "For Good" (zu Deutsch: für immer), der sich auf das gleichnamige musikalische Duett der beiden Hexen bezieht, den sie sich auf ihren Handinnenflächen haben stechen lassen. "Wenn wir uns an den Händen halten, berühren sich die Worte", erklärte Ariana Grande in einem MTV-Interview.

Auf TikTok finden sich mehrere Zusammenstellungen solcher Momente und User fragen sich, warum Grande und Erivo so außerordentlich gefühlsbetont reagieren. "Was zum Teufel ist in diesem Film passiert?" oder "Es scheint ja fast schon so, als wären sie einem Kult beigetreten ...", heißt es da beispielsweise.