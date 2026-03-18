Ein 78-jähriger Lieferdienstfahrer, der trotz seines Alters weiterarbeiten muss, um über die Runden zu kommen, ist dank eines viralen TikTok-Videos beinahe zum Millionär geworden.

Gebrechlicher Pensionist brachte Essensbestellung Die US-Amerikanerin Brittany Smith aus Tennessee bestellte am 10. März eine Kleinigkeit bei Starbucks, die ihr über den Lieferdienst DoorDash nach Hause gebracht wurde. Als sie den Zusteller über ihre Türklingelkamera sah, war sie erschüttert: Ein älterer Mann bewegte sich langsam auf ihr Haus zu, hatte sichtbar Mühe mit den Stufen zur Veranda und beim Abstellen des Papiersackerls.

Frau veröffentlichte Videoaufnahmen im Netz Die Szene ließ Smith nicht los. Tief bewegt davon, dass der gebrechlich wirkende Mann offenbar noch arbeiten muss, veröffentlichte die Videoaufnahmen in den sozialen Medien. "Er sollte zu Hause sein, sich einfach entspannen und ein paar Mal am Tag Sport treiben, um seine Beweglichkeit zu erhalten. Aber arbeiten? Nein, ich weiß nicht. Wir müssen ihm helfen", so die Hausbesitzerin, die daraufhin eine Spendenaktion ins Leben gerufen hat.

Das Video verbreitete sich rasant und berührte unzählige Menschen. Die überwältigende Hilfsbereitschaft führte dazu, dass sich eine große Gemeinschaft zusammenschloss und Außergewöhnliches bewirkte.

Pension reicht nicht: 78-Jähriger muss noch arbeiten Wie CBS News erklärt, konnte Smith schließlich den Mann ausfindig machen: Es handelt sich um den 78-jährigen Richard Pulley, der nur wenige Minuten entfernt wohnt. Als Zeichen ihrer Dankbarkeit überreichte sie ihm ein Trinkgeld von 200 Dollar. Pulley berichtete, früher als Versicherungsvertreter gearbeitet zu haben und bereits vor 13 Jahren in Pension gegangen zu sein. Nachdem seine Frau Brenda jedoch ihren Job verloren hatte, sah er sich gezwungen, wieder zu arbeiten. Seit anderthalb Jahren ist er als Lieferdienstfahrer tätig, um den gemeinsamen Lebensunterhalt zu sichern. An manchen Tagen arbeitet Pulley bis zu zwölf Stunden am Tag.

Fast 1 Million US-Dollar an Spenden gesammelt Im Beschreibungstext der GoFundMe-Kampagne rief Smith dazu auf: "Lasst uns Richard helfen, wieder in Pension gehen zu können!!" Der Einsatz der US-Amerikanerin zahlte sich aus: Unzählige Fremde beteiligten sich, manche mit Spenden von bis zu 5.000 US-Dollar, um dem 78-Jährigen den wohlverdienten Ruhestand zu ermöglichen. Innerhalb weniger Tage kam eine beeindruckende Summe von 954.905 US-Dollar (rund 828.000 Euro) zusammen. Sogar Tony Xu, der CEO des Lieferdienstes, wurde auf die Geschichte aufmerksam und spendete laut Knox News 20.000 US-Dollar (rund 17.300 Euro).