Ein 73-jähriger Mann aus Sudbury (Kanada) hat innerhalb von weniger als zehn Jahren seinen dritten großen Lottogewinn erzielt. Marcel Leclaire gewann 88.888 Dollar (circa 56.282 Euro) und vertraute dabei auf eine besondere Zahl.

Besonders spannend: Erst 2017 wurde er zum Lotto-Millionär.