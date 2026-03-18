Pensionist (73) knackt zum 3. Mal Lotto-Jackpot wegen dieser Nummer
Ein pensionierter Taxifahrer konnte es kaum glauben, als er zum dritten Mal beim Lottospielen abkassiert hat.
Ein 73-jähriger Mann aus Sudbury (Kanada) hat innerhalb von weniger als zehn Jahren seinen dritten großen Lottogewinn erzielt. Marcel Leclaire gewann 88.888 Dollar (circa 56.282 Euro) und vertraute dabei auf eine besondere Zahl.
Besonders spannend: Erst 2017 wurde er zum Lotto-Millionär.
4,8 Millionen Dollar in 9 Jahren
- Wie CTV News berichtet, spielte Leclaire seit mehr als 40 Jahren Lotto und erlebte in den letzten Jahren beim Lottospielen großes Glück. Der pensionierte Taxifahrer gewann 2017 eine Million Dollar (633.000 Euro) bei einem Spiel der Ontario Lottery and Gaming Corporation.
- 2025 kam der nächste Geldregen: Leclaire konnte 2025 drei Millionen Dollar (1,9 Millionen Euro) mit nach Hause nehmen.
- Die Glückssträhne hielt offenbar an: Ein Jahr später gewann er 88.888 Dollar.
Trikotnummer als Glücksbringer?
Marcel Leclaire erklärte gegnüber CTV News, dass er sein letztes Ticket aufgrund eines Merkmals gewählt hat – wegen der Nummer 88. "Ich bin ein Fan von David Pastrňák und seine Trikotnummer ist 88", erklärte Leclaire. Pastrňák ist ein tschechischer Eishockeyspieler, der für die Boston Bruins spielt. Über seinen Sieg war der Pensionist "völlig fassungslos", das Gefühl sei jedoch immer noch genauso intensiv wie beim allerersten Lottogewinn.
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