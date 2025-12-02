Verstoß gegen Arbeitsrecht: Millionenstrafe für Starbucks

Die Kaffeehauskette Starbucks zahlt wegen Verstößen gegen das Arbeitsrecht von New York 38,9 Millionen Dollar (33,63 Mio. Euro). Das teilte das Büro von Bürgermeister Eric Adams am Montag mit. Dem Vergleich ging eine dreijährige Untersuchung voraus. Starbucks wurde etwa vorgeworfen, mehr als eine halbe Million Mal versäumt zu haben, Mitarbeitern regelmäßige Dienstpläne zur Verfügung zu stellen und geplante Arbeitsstunden ohne schriftliche Zustimmung gekürzt zu haben.

Von der Summe sollen 35,5 Millionen Dollar an mehr als 15.000 Beschäftigte gehen. Die betroffenen Mitarbeiter sollen für jede zwischen Juli 2021 und Juli 2024 geleistete Arbeitswoche 50 Dollar erhalten.