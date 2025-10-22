Starbucks schloss Filialen in Österreich: Diese Standorte sind betroffen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die US-Kaffeehauskette Starbucks hat zuletzt mehrere Filialen in Österreich geschlossen. Betroffen sind laut Medienberichten die Standorte in der Salzburger Altstadt, auf der Linzer Landstraße und in der Innsbrucker Innenstadt. Gegenüber Tiroler Tageszeitung, Oberösterreichische Nachrichten und Kronen Zeitung bestätigte Starbucks "eine umfassende Überprüfung seines Filialportfolios in Österreich".

17 Starbucks-Filialen im Großraum Wien Laut Wirtschaftscompass hatte Starbucks bisher 22 Niederlassungen in Österreich, 17 davon im Großraum Wien, und 376 Beschäftigte. Im Geschäftsjahr bis Ende September 2024 verdreifachte sich der Verlust der Starbucks Coffee Austria GmbH auf über 3 Mio. Euro. 2024 hatte Starbucks noch zwei neue Geschäfte eröffnet, diese hätten jedoch "nicht die erwartete Rendite erbracht", wie es Jahresabschluss hieß.

41.000 Filialen weltweit Weltweit betreibt Starbucks über 41.000 Filialen. Konzernchef Brian Niccol kündigte Ende September an, im Rahmen der "Back to Starbucks"-Strategie hunderte schwächelnde Lokale zu schließen. Die Kette kämpft wegen der Zurückhaltung der Verbraucher seit längerem mit rückläufigen Umsätzen.