Ein Lieferfahrer aus Kalifornien hat in einem Prozess gegen Starbucks 50 Millionen Dollar zugesprochen bekommen. Der Vorfall ereignete sich im Frühjahr 2020. Der Kläger nahm an einem Drive-Through-Schalter Getränke entgegen. Kurz darauf hatte er die heiße Flüssigkeit in seinen Schoß. Der Vorwurf: Der Starbucks-Mitarbeiter habe einen Becher falsch in die Ablage für To-Go-Getränke gestellt, was zum Verschütten führte.

Die Folgen waren für Michael Garcia verheerend: Er musste sich mehreren Hauttransplantationen unterziehen. Auch heute leide er laut seinem Anwalt noch unter der Entstellung seiner Genitalien.