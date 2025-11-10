Starbucks begeistert jedes Jahr mit Sonderkollektionen zur Weihnachtszeit. Vor allem die roten Becher erfreuen die Herzen zahlreicher Kunden und Kundinnen. Jetzt gibt es sogar einen Teddy-Becher zu kaufen, der nicht nur für einen riesigen Hype, sondern auch für Kritik sorgt.

Lange Schlangen und Schlägereien um Teddy-Becher 29,99 US-Dollar (circa 26 Euro) kostet der "Bearista Cold Cup", der in Form eines Bären, der eine grüne Mütze trägt, verkauft wird. Auf TikTok & Co. filmen sich Kunden und Kundinnen dabei, wie sie in den frühen Morgenstunden vor einer Filiale warten, um den Glasbecher zu ergattern.

Mehrere Aufnahmen zeigen, wie die Kundschaft untereinander oder mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen um den Kauf der Produkte streitet. Kommentaren zufolge sollen sogar Handgreiflichkeiten beobachtet worden sein. "Die Mädchen haben bei meinem Starbucks körperlich darum [An. d. Red.: Teddy-Becher] gekämpft."

Starbucks-Mitarbeiter kaufen eigene Becher Doch nicht nur lange Wartezeiten und Handgreiflichkeiten sind das Problem: Auf TikTok berichten mehrere Menschen, dass die Starbucks-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen selbst die viralen Produkte aufkaufen würden. Außerdem gab es regelmäßig Beschwerden darüber, dass sich einige Personen mehr als einen Becher gleichzeitig gekauft haben.

Wird der Teddy-Becher auch in Österreich erhältlich sein? Auch in Österreich wollten Starbucks-Kunden und -Kundinnen wissen, ob der Glas-Teddy bald erhältlich sein wird. Unter einem Instagram-Posting erklärte das Unternehmen, dass der Verkauf hierzulande nicht geplant ist: "Der Bären-Glasbecher kommt nicht nach Österreich - aber wir haben noch jede Menge andere coole Sachen! 💚👀" Fans des Kaffeekonzerns können sich einen "Bearista"-Anhänger für ihren Weihnachtsbaum im Shop kaufen.

Ist der Teddy-Becher nur abgekupfert? Einige User und Userinnen betonten in den Kommentaren, dass man auf Amazon fast das idente Produkte um nur 15 US-Dollar ergattern kann. Bis auf das fehlende Starbuckslogo und die -tasse, die der Teddy in den Händen hält, sieht der Becher fast gleich aus. In anderen Videos sieht man Content Creator, die sich ähnliche Produkte bei Goodwill & Co. um einen günstigeren Preis kaufen.

Auf Social Media berichten mehrere User und Userinnen, dass das US-amerikanische Elegy Coffee zuerst ihren Kaffee in Bären-Behältern verkauft hätten. Sie werfen Starbucks vor, die Idee abgekupfert zu haben. Wie groß der Hype ist, zeigt auch eine Anzeige auf der Verkaufsplattform stockx.com: Auf dem Marktplatz wird der "Bearista"-Becher um satte 410 Euro (Stand: 10. November) angeboten.