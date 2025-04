Airport Theory auf TikTok: Deutsche Bedeutung einfach erklärt

TikTok-User wollen mit der Theorie beweisen, dass man nicht bereits drei bis zwei Stunden vor Abreise am Flughafen sein muss. Doch so manche erleben auch ihr blaues Wunder beim Testen dieser Praxis.

"Heute testen wir die Flughafentheorie in New Orleans am Tag nach dem Super Bowl. Das sollte also echt ein Chaos sein. Die Flughafentheorie sollte hier eigentlich nicht funktionieren", so DiCostanzo zu Beginn seines Experiments. Seine Freundin startete vor dem Check-in die Stoppuhr und dann ging's los.

Auch wenn die Warteschlangen lang waren, so ging es dennoch zügig voran. Das Ende vom Lied: In 20 Minuten und 51 Sekunden war das Paar beim richtigen Gate – ohne sich übermäßig zu hetzen. Der TikTok-Star schien selbst überrascht zu sein, dass sie es trotz des überfüllten Flughafens zeitig geschafft haben.

Wegen TikTok-Trend Flug verpasst

Doch nicht alle haben so viel Glück wie DiCostanzo. Immer mehr Videos machen die Runde, die enttäuschte User zeigen, weil sie ihren Flug aufgrund des TikTok-Trends verpasst haben.

So auch TikTokerin Jenny Kurtz. In einem Video sieht man sie mit Coffee-to-go in der Hand auf das Gate zusteuernd. Auf den Bildschirmen steht in großen Buchstaben: "Flight closed". Ihr Ratschlag: "Don't do it" ("Macht es nicht"). Das virale Video hat inzwischen 25 Millionen Aufrufe generiert.