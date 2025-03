Zur Gruppe gehören auch der Malta Airport und der Flughafen Kosice in der Slowakei. Die Flughafen Wien AG machte erstmals in ihrer Unternehmensgeschichte mehr als eine Milliarde Umsatz. 2024 stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 12,4 Prozent auf 442,3 Mio. Euro und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich um 16,9 Prozent auf 306,1 Mio. Euro.

Buchungslage für Sommer "sehr gut"

"Für 2025 sind wir vorsichtig optimistisch und erwarten rund 32 Mio. Passagiere in Wien und rund 42 Mio. Reisende in der Gruppe", so Flughafen-Wien-Vorstand Julian Jäger am Montag in einer Aussendung. Die Buchungslage für den Sommer sei "gut" und man rechne "mit einer starken Hauptreisezeit".

Die Vorhaben der neuen Regierung bewertet der Airport positiv. "Positiv zu sehen ist die Kurskorrektur im Regierungsprogramm, das ein klares Bekenntnis zum Ausbau des Luftverkehrsstandortes enthält", sagte der Flughafen-Wien-Vorstand. Belastend sei "die EU-Überregulierung, die dringend korrekturbedürftig" sei.